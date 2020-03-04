Полиция выясняет обстоятельства смерти подростка, найденного на крыше электрички

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка, которого обнаружили на крыше электрички. Тело было найдено на станции Родники Казанского направления Московской железной дороги.

"На крыше электропоезда сообщением Москва – Черусти был обнаружен труп несовершеннолетнего. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что человек погиб под колесами электрички на западе Москвы. Инцидент случился на станции Тестовская Белорусского направления Московской железной дороги.