СК начал проверку после обнаружения тела женщины в ванной в квартире бизнесмена

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Следственный комитет начал доследственную проверку в Москве после обнаружения тела женщины в квартире. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

"По версии следствия, в квартире, расположенной в жилом доме по Проточному переулку, обнаружен труп 27-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, предприниматель из Южной Кореи познакомился с девушкой в одном из столичных клубов и пригласил к себе в гости. Они продолжили пить алкоголь в квартире, а затем девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром бизнесмен обнаружил ее мертвой в ванной.

1 февраля стало известно, что в квартире в столичном районе Якиманка нашли останки мужчины. 30 января жильцы дома на улице Донской сообщили о трупном запахе в подъезде. В одной из квартир обнаружили тело хозяина 1949 года рождения.

По предварительным данным, смерть наступила около двух недель назад. Причину смерти поможет установить экспертиза.