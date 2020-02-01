Тело мужчины две недели лежало в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Останки мужчины нашли в квартире в столичном районе Якиманка. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах.

30 января жильцы дома на улице Донская сообщили о трупном запахе в подъезде. В одной из квартир обнаружили тело хозяина 1949 года рождения.

По предварительным данным, смерть наступила около двух недель назад. Причину смерти поможет установить экспертиза. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее при аналогичных обстоятельствах тело 62-летнего мужчины нашли в квартире на улице Библиотечной в Таганском районе столицы.