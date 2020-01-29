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Происшествия

17:12

Родственники опознали обувь пропавшего под Смоленском подростка

происшествия общество

Фото: телеграм-канал Readovka

Родственники 16-летнего подростка, пропавшего весной минувшего года в Смоленской области, опознали его обувь. Для установления личности погибшего назначены экспертизы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, человеческие останки и обувь были обнаружены в болотистой местности в полутора километрах от места исчезновения несовершеннолетнего.

"Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку", – отметили в СК. В рамках следствия назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Подросток пропал в апреле 2019 года. Парень покинул компанию из 13 человек, которая отдыхала в лесу, а затем пропал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее тело женщины с пакетом на голове обнаружили в Басманном районе столицы. Как сообщили в Следственном комитете по городу, по подозрению в убийстве задержан ее брат.

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