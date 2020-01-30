Тело мужчины неделю пролежало в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину нашли мертвым в квартире на улице Библиотечная в Таганском районе столицы.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, было найдено тело 62-летнего хозяина жилища.

Оказалось, что мужчина мертв около семи дней. Со слов родственника, покойный страдал сердечными заболеваниями.

Точная причина смерти станет известна после исследования. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в полиция задержала подозреваемого в убийстве пожилой женщины на юго-западе столицы.