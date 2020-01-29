СК опубликовал видео из дома убитого под Ростовом депутата

Следственный комитет РФ опубликовал видео из дома в Зернограде, где накануне обнаружили мертвыми депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жену.
На кадрах показана обстановка внутри коттеджа. На полу и мебели в некоторых комнатах заметны следы крови.
По предварительной информации, супружескую пару убили из личной неприязни. Сообщалось, что на телах убитых имеются рубленые раны в области головы. Следователи возбудили уголовное дело.
В ходе осмотра места происшествия оперативники также нашли тело подозреваемого в убийстве. Им оказался 38-летний местный житель. В СК считают, что мужчина свел счеты с жизнью после совершения преступления.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства убийства. По поручению главы СК Александра Бастрыкина в Ростовскую область направили наиболее опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета и сотрудников Главного следственного управления по СКФО.
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