СК опубликовал видео из дома убитого под Ростовом депутата

Следственный комитет РФ опубликовал видео из дома в Зернограде, где накануне обнаружили мертвыми депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жену.

На кадрах показана обстановка внутри коттеджа. На полу и мебели в некоторых комнатах заметны следы крови.

По предварительной информации, супружескую пару убили из личной неприязни. Сообщалось, что на телах убитых имеются рубленые раны в области головы. Следователи возбудили уголовное дело.

В ходе осмотра места происшествия оперативники также нашли тело подозреваемого в убийстве. Им оказался 38-летний местный житель. В СК считают, что мужчина свел счеты с жизнью после совершения преступления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства убийства. По поручению главы СК Александра Бастрыкина в Ростовскую область направили наиболее опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета и сотрудников Главного следственного управления по СКФО.

