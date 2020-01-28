СК возбудил дело после убийства ростовского депутата и его жены

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Алабушева и его супругу обнаружили мертвыми в Зернограде. По предварительной информации, на телах убитых имеются рубленые раны в области головы. По данным "Интерфакса", супружеская пара была застрелена из неустановленного оружия.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным некоторых СМИ, депутат и его супруга могли быть убиты во время ограбления.

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко". Ему было 64 года. В Заксобрание Ростовской области он был избран в сентябре 2018 года.

Ранее депутата думы городского округа Чапаевск задержали по подозрению в организации убийства своего супруга. По версии следствия, женщина действовала в сговоре со своей знакомой. Она хотела завладеть имуществом и деньгами мужа.

