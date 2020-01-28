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Происшествия

16:38

Депутата Самарской области задержали по подозрению в организации убийства супруга

происшествия суды

Фото: СК РФ по Самарской области

Депутата думы городского округа Чапаевск задержали по подозрению в организации убийства своего супруга, сообщает RT.

По версии следствия, женщина действовала в сговоре со своей знакомой. Избавившись от мужа она хотела завладеть совместно нажитым имуществом и деньгами мужчины.

20 января женщины предложили исполнить убийство мужчине по имени Дмитрий. За это ему обещали 400 тысяч рублей. Мужчина согласился.

В момент передачи действовавшему в рамках оперативного эксперимента мужчине 200 тысяч рублей в качестве аванса женщин задержали.

Возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Автомобиль чиновника взорвался 26 декабря 2019 года.

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