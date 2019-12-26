СК возбудил уголовное дело по факту покушения на главу района в Воронежской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ, по факту покушения на убийство главы Рамонского муниципального района", – заявили в пресс-службе СК РФ по региону.

Автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области взорвался в четверг, 26 декабря. Мужчину доставили в больницу. В машине он находился один, и его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. Мужчину обвиняли в покушении на мошенничество. Погиб он при падении из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом.

