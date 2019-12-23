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Происшествия

16:57

Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мосгорсуд оставил под стражей Хасана Полонкоева и Закре Полонкоева, обвиняемых в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд оставил без изменений жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Хасана Полонкоева и Закре Полонкоева", – сказал собеседник агентства.

Хасану Полонкоеву и Закре Полонкоеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317, части 3 статьи 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"; "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

Ранее суд арестовал 12-го фигуранта уголовного дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиева. Беслан Хидриев будет находиться под стражей до 18 февраля. Ему предъявлено обвинение по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное ношение оружия".

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября в автомобиле у жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что к преступлению причастны 40 человек.

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