По факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии возбуждено уголовное дело

фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в столице двух человек, среди которых начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

Ранее в пресс-службе столичного управления полиции агентству сообщили, что разыскивается неизвестный, стрелявший в двух мужчин.

По предварительным данным, злоумышленники скрылись на внедорожнике BMW.

Один из погибших – руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Второй убитый – младший брат Эльджаркиева Абдулахмед.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в столице ввели план "Перехват" и "Вулкан".

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий ведется поиск черной иномарки, предположительно, автомобиля "Фольксваген Поло", на которой скрылся стрелявший", – сказал собеседник агентства.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место происшествия.



В Москве расстреляли двух человек

В популярных Telegram-каналах говорится, что на жизнь Эльджаркиева ранее уже покушались – в январе этого года, когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Трое ехавших с ним полицейских получили тяжелые ранения и один затем умер в реанимации, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Ранее в субботу в столичном районе Царицыно молодой человек получил ранение из травматического оружия в результате конфликта. Инцидент произошел в районе дома 47 по улице Кантемировской.

