Арестован еще один фигурант дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

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Суд арестовал двенадцатого фигуранта уголовного дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиева, убитого в Москве, сообщает ТАСС.

Хадриев Б. А. будет находиться под стражей до 18 февраля. Ему предъявлено обвинение по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное ношение оружия".

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 15 февраля Алихана Оздоева, обвиняемого в причастности к преступлению.

Оздоеву предъявлено обвинение по тем же статьям.

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября в автомобиле у жилого дома.

Следователи установили, что к преступлению причастны 40 человек.