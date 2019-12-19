Арестован еще один фигурант дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

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Суд арестовал двенадцатого фигуранта уголовного дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиева, убитого в Москве, сообщает ТАСС.
Хадриев Б. А. будет находиться под стражей до 18 февраля. Ему предъявлено обвинение по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное ношение оружия".
Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 15 февраля Алихана Оздоева, обвиняемого в причастности к преступлению.
Оздоеву предъявлено обвинение по тем же статьям.
Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября в автомобиле у жилого дома.
Следователи установили, что к преступлению причастны 40 человек.