Обвинение предъявлено задержанному по делу о нападении на главу ЦПЭ Ингушетии

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Выходцу из Ингушетии Алихану Оздоеву, задержанному ранее по подозрению в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

"Ему уже предъявили обвинение по статье 222 УК ("Незаконное ношение оружия") и части 3 статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", – сказали в пресс-службе.

Ранее следователи установили причастных к покушению на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек.

В начале декабря сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в совершении убийства начальника ЦПЭ по Ингушетии.

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября. Мужчин расстреляли в автомобиле во дворе жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

