Задержаны возможные организаторы убийства главы центра "Э" МВД по Ингушетии

Фото: СК РФ

Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в совершении убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержаны руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников", – говорится в сообщении.



Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.

По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

Расследование перешло в центральный аппарат Следственного комитета, дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.

Неизвестные застрелили Ибрагима и его брата Ахмеда Эльджаркиева на улице Академика Анохина. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Основная версия следователей – заказное убийство. В СК связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.

27 ноября двое выходцев из Ингушетии были арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству Эльджаркиева. Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев.

Погибший Ибрагим Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму Ингушетии летом 2018-го. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.