В Москве арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

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Двое выходцев из Ингушетии арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по части 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц") и статье 222 ("Незаконное ношение оружия"). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева", – заявил собеседник агентства.

Начальник Центра "Э" Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября. Мужчину застрелили в столичном районе Тропарево-Никулино. Помимо Эльджаркиева, погиб также его брат. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

