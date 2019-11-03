Убитый брат главы центра "Э" по Ингушетии работал врачом в Москве

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Брат убитого в Москве главы центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, погибший вместе с ним, был врачом.

Ахмед Эльджаркиев работал в Первой градской больнице имени Н.И. Пирогова

"Сегодня нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря", – говорится в сообщении медучреждения в Facebook.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего народа.

"Нет сомнений, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление. А их коллеги из Ингушетии окажут для этого необходимую помощь", – заявил Калиматов.

Похороны пройдут в республике 4 ноября.

"Тела будут транспортированы домой на самолете. Сейчас проводятся следственные действия и экспертиза. Похоронены они будут завтра", – сообщил председатель общественного совета МВД по Ингушетии Магомед Бекмурзиев.



Фото: Ахмед Эльджаркиев / соцсети

Начальник Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в столичном районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них не менее десяти раз.

По данным РИА Новости, третьим человеком, находившимся в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. По информации издания, мужчина не подбежал к пострадавшим во время нападения, благодаря чему остался жив.

По предварительным данным, подозреваемым удалось уехать из Москвы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Источники ТАСС в правоохранительных органах утверждают, что убийство носит заказной характер и связано со служебной деятельностью Эльджаркиева. На причастность к убийству проверяют девять человек.

Дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.



Фото: МВД России по Республике Ингушетия / Ибрагим Эльджаркиев

В Москве, по неофициальным данным, подполковник числился в командировке – он учился в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Преступники готовились к преступлению несколько недель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Они изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата", – сообщает издание.

Ибрагиму Эльджаркиеву было 36 лет, вместе с женой он воспитывал троих детей. Он возглавил Центр по противодействию экстремизма Ингушетии летом 2018. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.

В пресс-службе МВД Ингушетии в воскресенье, 3 ноября, сообщили, что под непосредственным руководством Эльджаркиева была пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности.

На сайте МВД России опубликовано видео с воспоминаниями коллег Ибрагима Эльджаркиева.

