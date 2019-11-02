В Москве убит начальник Центра "Э" Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев

фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA

Неизвестные застрелили двух мужчин в столичном районе Тропарево-Никулино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В результате стрельбы в районе дома 2 по улице Академика Анохина погибли два человека", – сказал собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется. Один из погибших – руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Второй убитый – младший брат Эльджаркиева Абдулахмед.

В ряде СМИ указывается, что стрелявшие скрылись на внедорожнике BMW X1.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в столице ввели план "Перехват" и "Вулкан". Злоумышленника разыскивают.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий ведется поиск черной иномарки, предположительно, автомобиля "Фольксваген Поло", на которой скрылся стрелявший", – сказал собеседник агентства.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место происшествия.



В Москве расстреляли двух человек

В популярных Telegram-каналах говорится, что на жизнь Эльджаркиева ранее уже покушались – в январе этого года, когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Трое ехавших с ним полицейских получили тяжелые ранения и один затем умер в реанимации, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Ранее в субботу в столичном районе Царицыно молодой человек получил ранение из травматического оружия в результате конфликта. Инцидент произошел в районе дома 47 по улице Кантемировской.

