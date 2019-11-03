Расследовать убийство главы Центра "Э" Ингушетии будет центральный аппарат СКР

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К расследованию убийства начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата подключился центральный аппарат Следственного комитета. Резонансное дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела", – говорится на сайте СК РФ.

Вечером в субботу, 2 ноября, в Москве на улице Академика Анохина неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убийца выстрелил в жертв не менее 10 раз.

Один из погибших – начальник центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Вторая жертва нападения – младший брат Эльджаркиева Абдулахмед. Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Момент убийства зафиксировали камеры наблюдения.

"Выстрелы услышали. Мы думали, что это петарды, у нас дети постоянно стреляют. А потом женщина с нашего подъезда бежит – говорит двоих расстреляли", – рассказали очевидцы телеканалу Москва 24.

По данным источников ТАСС, подозреваемым удалось скрыться из столицы.

"На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек", – пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выдвинуты сразу несколько версий произошедшего.

"Преступление носит заказной характер и может быть совершено на почве кровной мести. В последнее время у Ибрагима были разногласия с одной из влиятельных сект республики. Видимо, киллер был хорошо осведомлен, когда и где появится машина с высокопоставленным полицейским", – сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

На сайте МВД указывается, что Ибрагим Эльджаркиев в 2016 году он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений. Он уже становился объектом покушения в январе этого года.

Абдулахмед Эльджаркиев не работал в правоохранительных органах. Проживал в столице.

