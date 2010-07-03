По делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ допросили ключевого свидетеля

11:51
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Следователи допросили в качестве свидетеля мужчину, который во время убийства главы Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата находился в их машине.
"Третий мужчина, который находился в автомобиле, не пострадал благодаря тому, что не стал накидываться без оружия на убийцу, подвергаю свою жизнь опасности", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
В СК сообщили о прогрессе в раскрытии убийства: в первые часы расследования намечены приоритетные версии, отрабатывается круг причастных лиц.
Ранее стало известно, что расследование убийства Ибрагима Эльджаркиева и его брата перешло в центральный аппарат Следственного комитета. Резонансное дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.
Сотрудники МВД и СК проверяют девять человек на причастность к убийству. План "Перехват" действует до сих пор. Оперативникам удалось отследить три мобильных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении убийства. Их владельцев сейчас проверяют.
Вечером в субботу, 2 ноября, на улице Академика Анохина неизвестные расстреляли двоих мужчин. Момент убийства зафиксировали камеры наблюдения.
"Были произведены несколько выстрелов в двоих мужчин, в результате чего они оба скончались. На месте работает начальник главного управления Олег Баранов. Организована работа оперативного состава, принимается комплекс мер, направленных на раскрытие преступления, задержание лица его совершившего", – прокомментировал представитель ГУ МВД по городу Юрий Титов.
Основная версия следователей – заказное убийство. По данным некоторых СМИ, преступники уже могли покинуть Москву.
"Выстрелы услышали, думали это петарды, у нас дети постоянно стреляют. А потом женщина с нашего подъезда бежит – говорит, что двоих расстреляли", – рассказали один из очевидцев телеканалу Москва 24.
"Я сидела, услышала громкие хлопки – думала салют. Полиция, скорая быстро приехали. Мигалки я минут через пять уже видела", – сообщил другой очевидец.
Погибший Ибрагим Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизма Ингушетии летом 2018. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.
Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии помогут расследовать специалисты центрального аппарата СК
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