СК установил причастных к покушению на главу ЦПЭ по Ингушетии

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Следователи установили 40 человек, которые причастны к покушению на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата", – отметил собеседник агентства.
Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября. Мужчин расстреляли в автомобиле во дворе жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В начале декабря сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в совершении убийства начальника ЦПЭ по Ингушетии.
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