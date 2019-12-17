Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:17

СК установил причастных к покушению на главу ЦПЭ по Ингушетии

происшествия общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Следователи установили 40 человек, которые причастны к покушению на жизнь главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата", – отметил собеседник агентства.

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября. Мужчин расстреляли в автомобиле во дворе жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В начале декабря сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, которая подозревается в совершении убийства начальника ЦПЭ по Ингушетии.

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве сотрудника МВД Ингушетии заочно арестовали

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика