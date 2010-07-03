Суд арестовал подозреваемого в покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Накастхоева

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Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в покушении на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Иссу Накастхоева, передает ТАСС.

Его подозревают в преступлениях по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Обвинение Накастхоеву пока не предъявили. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме из опасения разглашения личных данных следователей и других лиц, занимающихся расследованием преступления.

Всего в связи с возможной причастностью к покушению на жизнь Эльджаркиева в Басманный суд доставили шестерых человек, но обвинения предъявлены двум – Аслану и Хасану Полонкоевым.

Ранее суд арестовал их. Правоохранители также задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхороева.

СК РФ и ФСБ РФ совместно с МВД РФ и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз. По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

Погибший возглавил Центр по противодействию экстремизму Ингушетии летом 2018-го. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.