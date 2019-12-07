Суд арестовал обвиняемого в организации убийства главы ЦПЭ МВД Ингушетии

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Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, обвиняемого в организации убийства главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает ТАСС.

До этого суд отправил в СИЗО его племянника Аслана Полонкоева, обвиняемого в причастности к этому убийству. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемые заключены под стражу на срок до 6 февраля. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой об аресте Хасана Полонкоева и его родственника Аслана Полонкоева, обвиняемых по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Уточняется. что последнего обвиняют не в московском убийстве, а в покушении, которое произошло год назад в Ингушетии.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз. По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.

Расследование перешло в центральный аппарат Следственного комитета, дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.

Неизвестные застрелили Ибрагима и его брата Ахмеда Эльджаркиева на улице Академика Анохина. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Основная версия следователей – заказное убийство. В СК связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.

27 ноября двое выходцев из Ингушетии были арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству Эльджаркиева. Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев.

Погибший Ибрагим Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму Ингушетии летом 2018-го. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.