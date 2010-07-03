Следствие просит об аресте обвиняемых в убийстве главы центра "Э" МВД по Ингушетии

14:14
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте предположительного главаря группировки, совершившей убийства главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает ТАСС.
Следствие просит о заключении под стражу на срок до 6 февраля 2020 года Хасана Полонкоева и его родственника Аслана Полонкоева, обвиняемых по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".
Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября в районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них минимум 10 раз.
По информации СМИ, третьим человеком, который сидел в машине во время убийства, был друг погибших, бизнесмен Гурсман Сапралиев. Он остался жив, его допросили в первые часы после убийства.
Расследование перешло в центральный аппарат Следственного комитета, дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.
Неизвестные застрелили Ибрагима и его брата Ахмеда Эльджаркиева на улице Академика Анохина. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Основная версия следователей – заказное убийство. В СК связывают его с профессиональной деятельностью Эльджаркиева.
27 ноября двое выходцев из Ингушетии были арестованы решением Басманного районного суда Москвы по обвинению в причастности к убийству Эльджаркиева. Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев.
Погибший Ибрагим Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму Ингушетии летом 2018-го. В январе этого года на его жизнь уже покушались. Неизвестные расстреляли машину высокопоставленного полицейского на трассе "Кавказ" по пути из Чечни в Ингушетию. Тогда пострадали только его охранники.
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