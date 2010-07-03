Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Басманный суд Москвы во вторник, 19 ноября, заключил под стражу на два месяца бывшего депутата Хабарвоской краевой думы Николая Мистрюкова. Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство, сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Мистрюкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2020 года", – объявили в суде.

Мистрюкова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи рассматривают бывшего депутата как возможного убийцу предпринимателя Евгения Зори в 2004 году и соучастником в покушении на убийство А.В. Смольского.

Вину Мистрюкова подтверждают показания свидетелей, как сообщили представители следствия.

"Следствием проведена очная ставка с потерпевшим, ее результаты и показания свидетелей позволили задержать Мистрюкова по подозрению в убийстве", – заявили в управлении.

Защита Николая Мистрюкова, в свою очередь, заявляет о непричастности мужчины к указанным преступлениям. По мнению адвокатов, на подозреваемого оказывается давление. Кроме того, бывшего депутата уже привлекали к рассмотрению дела об убийстве Зори в 2004 году, но подозрения с него были сняты.

В начале ноября нынешнего года появилась информация о том, что бывшего мэра города Киселевск в Кемеровской области Сергея Лаврентьева нашли убитым в своем доме. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

