Суд арестовал подозреваемого в убийстве падчерицы в Крыму

Фото: скриншот видео СК РФ

Раздольненский районный суд Крыма арестовал на два месяца мужчину, сознавшегося в убийстве пятилетней девочки в селе Кропоткино.

"Арестовали до 14 января 2020 года", – сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

О пропаже ребенка стало известно 13 ноября. Спустя два дня ее нашли мертвой. Ее отчим на допросе признался в убийстве, а позднее показал, где спрятал тело. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".

Чтобы обеспечить себе алиби, мужчина забрал документы падчерицы и двухлетнего сына из детсада и попытался выехать с мальчиком за границу. Но ему не удалось это сделать, тогда он вернулся домой и написал в полицию заявление о пропаже ребенка.

Мать девочки, по данным СК, находится на заработках в Китае.

Позднее СК опубликовал видео допроса подозреваемого. Мужчина сказал, что раскаялся в содеянном сразу после того, как пришел в себя и увидел, что произошло.

