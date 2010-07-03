Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:51

Суд арестовал подозреваемого в убийстве падчерицы в Крыму

суды происшествия

Фото: скриншот видео СК РФ

Раздольненский районный суд Крыма арестовал на два месяца мужчину, сознавшегося в убийстве пятилетней девочки в селе Кропоткино.

"Арестовали до 14 января 2020 года", – сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

О пропаже ребенка стало известно 13 ноября. Спустя два дня ее нашли мертвой. Ее отчим на допросе признался в убийстве, а позднее показал, где спрятал тело. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".

Чтобы обеспечить себе алиби, мужчина забрал документы падчерицы и двухлетнего сына из детсада и попытался выехать с мальчиком за границу. Но ему не удалось это сделать, тогда он вернулся домой и написал в полицию заявление о пропаже ребенка.

Мать девочки, по данным СК, находится на заработках в Китае.

Позднее СК опубликовал видео допроса подозреваемого. Мужчина сказал, что раскаялся в содеянном сразу после того, как пришел в себя и увидел, что произошло.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика