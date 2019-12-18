СК возбудил дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области

Фото: tambov.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который был обвинен в покушении на мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления регионального СК РФ.

Ранее стало известно, что Чулков погиб при падении из окна с пятого этажа квартиры, где находился под домашним арестом. По данному факту следователями была инициирована проверка.

"Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела", – отмечается в сообщении.

Глеб Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Чиновник был заподозрен в попытке хищения имущества государственного комплекса "Рассказовский рынок".

Ранее был арестован бывший глава Щелковского района. Ему предъявили обвинения в рамках дела о взятке. Обвиняемый отправится в СИЗО до 3 февраля 2020 года.