СК проведет проверку после смерти вице-губернатора Тамбовской области

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Следователи проведут проверку по факту смерти вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который погиб при падении из окна с пятого этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

"Мы можем подтвердить факт его гибели и сказать, что все обстоятельства его гибели будут установлены в рамках организованной доследственной проверки", – отметили в СК.

Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Его заподозрили в попытке хищения имущества государственного комплекса "Рассказовский рынок". В последнее время он проживал в квартире своей матери на пятом этаже.

Ранее Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемый отправится в СИЗО сроком на два месяца – до 3 февраля 2020 года. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

