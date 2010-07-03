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Происшествия

10:52

СК проведет проверку после смерти вице-губернатора Тамбовской области

происшествия общество

Фото: tambov.gov.ru

Следователи проведут проверку по факту смерти вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который погиб при падении из окна с пятого этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

"Мы можем подтвердить факт его гибели и сказать, что все обстоятельства его гибели будут установлены в рамках организованной доследственной проверки", – отметили в СК.

Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Его заподозрили в попытке хищения имущества государственного комплекса "Рассказовский рынок". В последнее время он проживал в квартире своей матери на пятом этаже.

Ранее Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемый отправится в СИЗО сроком на два месяца – до 3 февраля 2020 года. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

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