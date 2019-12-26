Автомобиль главы района взорвался в Воронежской области

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Главу администрации Рамонского района Воронежской области доставили в больницу после взрыва автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время нет ясной картины произошедшего. Следователям еще предстоит установить, является ли взрыв машины покушением на жизнь главы администрации.

Отмечается, что в момент взрыва мужчина находился в автомобиле один. Пострадавший был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.

Ранее врачи ожогового центра городской клинической больницы имени Иноземцева спасли 65-летнюю пенсионерку, получившую ожоги трети поверхности тела. Инцидент произошел во время приготовления домашней наливки по рецепту из Сети.

Домохозяйка добавила спирт в кипящий на газовой плите фруктовый сироп. Спиртовое облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв.

