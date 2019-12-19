Четыре человека пострадали при пожаре в подмосковном Красногорске

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При пожаре в жилом доме в Красногорске пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожар возник в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Комсомольской улице. Ожоги дыхательных путей получили четыре человека, включая двоих детей. Пострадавших госпитализировали. Спасатели смогли вывести из дома десять человек. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

На минувшей неделе крупный пожар произошел на складе тканей в районе Варшавского шоссе. По данным спасателей, в сгоревшем складе находился цех по производству экокожи. Местные жители сообщали о громких хлопках во время пожара. Позднее стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

Пожар на складе тканей тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работали 70 единиц техники и более 220 человек личного состава.

