Пожар на складе в Башкирии ликвидирован

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Открытое горение на складе в Иглинском районе Башкирии ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло вечером в субботу, 14 декабря, в селе Акбердино на улице Газпромовская. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, произошло частичное обрушение конструкций склада. В тушении пожара принимали участие 42 человека и 17 единиц техники.

Ранее прокуратура Тюменской области начала проверку по случаю ночного пожара в наркологическом диспансере. В результате возгорания один человек погиб, еще 12 пострадали.