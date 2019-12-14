Площадь пожара на складе в Башкирии увеличилась более чем в два раза

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Площадь возгорания на складе сыпучих продуктов в Башкирии выросла до 1500 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, произошло частичное обрушение конструкций склада. Пострадавших, по предварительным данным нет.

Возгорание произошло вечером в субботу, 14 декабря, в селе Акбердино Иглинского района на улице Газпромовская. Сообщалось, что площадь пожара составляет 700 квадратных метров.

В тушении пожара принимают участие 42 человека и 17 единиц техники. В ГУ МЧС республики уточнили, что пожар локализован.