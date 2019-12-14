В Башкинии загорелся склад с сыпучими продуктами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад с сыпучими продуктами загорелся в Иглинском районе Башкирии. Здание частично обрушилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в селе Акбердино на улице Газпромовская. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Сейчас пожар тушат 42 человека и 17 единиц техники. Причина возгорания устанавливаются.

Ранее прокуратура Тюменской области начала проверку по случаю ночного пожара в наркологическом диспансере. В результате возгорания один человек погиб, еще 12 пострадали.