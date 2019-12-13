Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге

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Площадь пожара на улице Салова в Санкт-Петербурге выросла практически вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

"Площадь пожара на Салова увеличилась до 4500 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.

Ранее пожарные фиксировали возгорание на площади 2 тысяч квадратных метров.

В пятницу, 13 декабря, крупный пожар произошел на улице Подольских Курсантов в Москве. Возгорание удалось ликвидировать к 16:39. На месте происшествия работали более 120 спасателей.

