Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар на складе на юге Москвы локализовали на площади семь тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на складе тканей в районе Чертаново Центральное на улице Подольских Курсантов в пятницу, 13 декабря. Постепенно площадь пожара достигла 7 тысяч квадратных метров.

В результате возгорания в здании взорвалось несколько газовых баллонов и произошло обрушение кровли. В ходе пожаротушения пострадал сотрудник МЧС.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены более 120 спасателей, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра.

По данным экстренных служб, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. На месте работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

Сообщается, что в районе места происшествия перекрыто движение автотранспорта. По информации столичного Центра организации дорожного движения, проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

