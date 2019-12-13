Площадь пожара на складе тканей возросла до 7 тыс квадратных метров

Площадь пожара на складе тканей на юге столицы возросла до семи тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее огонь полыхал на трех тысячах квадратных метров. Пожар произошел на складе тканей на Варшавском шоссе, доме 129, корпусе 2. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В горящем складе обрушилась кровля, в здании рухнули перекрытия и стена. Конструкции обрушились на площади 300 квадратных метров. Внутри взрываются газовые баллоны. При тушении огня пострадал один пожарный.

На месте ЧП работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава, два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ). Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до пяти тонн воды.

По данным экстренных служб, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. На месте работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

Внутри находится трансформатор, поэтому на место вызвали специалистов Мосэнерго. Поскольку склад газифицирован, ожидается прибытие газовщиков.

Движение транспорта перекрыли по улице Подольских Курсантов, где горит склад тканей. Проехать нельзя по обеим сторонам на участке улицы от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

Также затруднено движение по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, не создавать помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.