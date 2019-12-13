В горящем на Варшавском шоссе складе обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров, сообщает ТАСС . В здании взрываются газовые баллоны.

Площадь пожара увеличивается, возгоранию присвоен третий ранг сложности. При тушении огня пострадал один пожарный.

Отмечается, что внутри находится трансформатор, поэтому на место вызвали специалистов Мосэнерго. Поскольку склад газифицирован, ожидается прибытие газовщиков.

Склад тканей загорелся на Варшавском шоссе, дом 129, корпус 2. Первоначально огнем было охвачено 200 квадратных метров.

В районе пожара затруднено движение транспорта. В МЧС призвали водителей заранее выбирать пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике.