Площадь пожара на складе тканей увеличилась до 3 тыс квадратных метров

Очевидец рассказал о пожаре на Варшавском шоссе

Площадь пожара на складе в столичном районе Чертаново Центральное увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

Ранее горение на Варшавском шоссе происходило на площади 200 квадратных метров.

По данным экстренных служб, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. На месте работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

Кроме того, к месту ЧП вылетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до пяти тонн воды.

В горящем складе обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров. Внутри взрываются газовые баллоны. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. При тушении огня пострадал один пожарный.

Отмечается, что внутри находится трансформатор, поэтому на место вызвали специалистов Мосэнерго. Поскольку склад газифицирован, ожидается прибытие газовщиков.

Склад тканей загорелся на Варшавском шоссе, доме 129, корпусе 2.

В районе пожара затруднено движение транспорта. В МЧС призвали водителей заранее выбирать пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике.