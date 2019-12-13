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Происшествия

15:01

В горящем складе на Варшавском шоссе находился цех по производству экокожи

происшествия город пожар

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

На складе на Варшавском шоссе, который в пятницу охватил огонь, мог находиться цех по производству экокожи. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

"По имеющейся информации, там находится производство экокожи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в полыхающем здании могли храниться ткани. Информация о возгорании появилась в пятницу днем. Известно, что пожару был присвоен третий ранг сложности. Огонь распространился на площади уже 7 тысяч квадратных метров. В результате происшествия пострадавшим оказался один пожарный.

Отмечается, что кровля склада обрушилась, кроме того, рухнули перекрытия и стена. Обрушения произошли на площади 300 квадратных метров. Также есть информация, что внутри горящего помещения взрываются баллоны с газом.

В связи с ЧП были введены перекрытия движения по улице Подольских Курсантов, где располагается склад. Проехать нельзя и от Старопокровского проезда до Варшавского шоссе.

Площадь пожара на складе тканей увеличилась до 3 тыс квадратных метров

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