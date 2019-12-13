"Нереальная картинка". Очевидец – о пожаре на Варшавском шоссе

Очевидец пожара на складе на юге столице рассказала телеканалу Москва 24 о произошедшем.

"Я живу на Подольских Курсантов, в непосредственной близости к этому пожару. Увидела столб дыма, когда была на кухне. Была какая-то нереальная картина – очень черный дым и густой, это выглядело достаточно страшно. Потом уже сирены, начали приезжать пожарные – прошло примерно минут тридцать", – рассказала Наталья.

По словам женщины, спасателям было сложно подъехать напрямую к зданию.

"Пожарные ездили вокруг, и было видно, что они просто не могут туда попасть. Потом начался вывод машин, мне вот видно, что происходит во дворе, и тогда уже начался процесс тушения", – объяснила очевидец.

Поскольку в районе места происшествия перекрыто движение, на маршрутах следует только общественный транспорт.

"Сейчас проезжают только муниципальные автобусы, движения вообще нет, машины не проезжают по улице Подольских Курсантов. Стоят пожарные, стоят [машины] скорой помощи", – описала обстановку Наталья.

По словам местной жительницы, взрывы на месте пожара действительно были, причем настолько сильные, что "окна дрожали".

Пожар на складе тканей, расположенном на Варшавском шоссе в Москве, произошел в пятницу, 13 декабря. Из-за пожара частично перекрыто движение транспорта на улице Подольских Курсантов.

На данный момент площадь возгорания составляет семь тысяч квадратных метров.

На месте ЧП работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава, два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ). Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до пяти тонн воды.

По данным экстренных служб, подразделения работают с соблюдением техники безопасности. На месте работает передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.