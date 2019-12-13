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Происшествия

13:47

Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе. Прямой эфир

происшествия пожар

Фото: соцсети

Пожар площадью 3000 квадратных метров произошел на складе тканей на Варшавском шоссе. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Позднее площадь пожара возросла до 7 тысяч квадратных метров.

К месту ЧП вылетел вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Движение по улице Подольских Курсантов перекрыто в обе стороны.

Как отметили в пресс-службе МЧС, на месте работает передвижная лаборатория спасателей для выявления превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.

Внутри горящего склада взрываются газовые баллоны, произошло обрушение кровли площадью 200 квадратных метров. Огонь интенсивно распространяется. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный.

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