Прокуратура инициировала проверку после пожара в тюменском наркодиспансере

Фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области

Прокуратура Тюменской области начала проверку по случаю ночного пожара в наркологическом диспансере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокурор области Владислав Московских организовал проведение проверки в связи с пожаром в ночь 14 декабря в наркологическом диспансере по улице Новой, 2. Есть погибший и пострадавшие", – заявили в прокуратуре.

В результате возгорания один человек погиб, еще 12 пострадали. Те пациенты, кто не получил ранений, вернулись в помещение диспансера после провертривания.

Сигнал о пожаре поступил на пульт регионального диспетчера в час ночи. Пожарно-спасательная группа спасла 13 и эвакуировала 116 человек, после чего ликвидировала возгорание на втором этаже наркодиспансера.

По предварительной информации, возгорание могло произойти по вине одного из пациентов учреждения.

Накануне крупный пожар произошел на складе тканей в Москве. Здание располагается на улице Подольских Курсантов. Возгорание произошло на площади 7 тысяч квадратных метров, только на этой отметку пожарным удалось его локализовать и впоследствии потушить.

