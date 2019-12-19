В Москве пенсионерка готовила по рецепту из Сети и устроила взрыв

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Врачи ожогового центра городской клинической больницы (ГКБ) им. Ф. И. Иноземцева спасли 65-летнюю пенсионерку, получившую ожоги трети поверхности тела.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного Депздрава, инцидент произошел во время приготовления домашней наливки по рецепту из Сети.

Отмечается, что домохозяйка добавила спирт в кипящий на газовой плите фруктовый сироп. Спиртовое облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв.

Пострадавшая была госпитализирована в отделение ожоговой реанимации. Массивная терапия и хирургические обработки позволили сохранить пациентке жизнь.

В пресс-службе отметили, что аналогичный случай произошел незадолго до поступления пациентки. "И снова – рецепт из интернета", – сказали в Депздраве.

Ранее сообщалось, что столичные врачи из клинической больницы М. Кончаловского вернули девушке возможность ходить после многочисленных переломов костей таза.