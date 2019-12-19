Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:50

В Москве пенсионерка готовила по рецепту из Сети и устроила взрыв

происшествия город медицина общество

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Врачи ожогового центра городской клинической больницы (ГКБ) им. Ф. И. Иноземцева спасли 65-летнюю пенсионерку, получившую ожоги трети поверхности тела.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного Депздрава, инцидент произошел во время приготовления домашней наливки по рецепту из Сети.

Отмечается, что домохозяйка добавила спирт в кипящий на газовой плите фруктовый сироп. Спиртовое облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв.

Пострадавшая была госпитализирована в отделение ожоговой реанимации. Массивная терапия и хирургические обработки позволили сохранить пациентке жизнь.

В пресс-службе отметили, что аналогичный случай произошел незадолго до поступления пациентки. "И снова – рецепт из интернета", – сказали в Депздраве.

Ранее сообщалось, что столичные врачи из клинической больницы М. Кончаловского вернули девушке возможность ходить после многочисленных переломов костей таза.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика