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Общество

15:52

Врачи удалили 80-летней пациентке опухоль весом 15 килограммов

медицина общество

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Домодедовской центральной городской больнице пациентке удалили опухоль весом 15 килограммов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

80-летняя женщина попала в медучреждение с жалобами на боль в животе и увеличение объемов тела. За несколько недель до госпитализации у нее началась тошнота и рвота. В больницу она легла уже с острой кишечной непроходимостью.

В ходе обследования у пациентки диагностировали гигантскую опухоль брюшной полости, которая сдавливала кишечник. Из-за развившейся патологии она не могла употреблять даже жидкую пищу.

Операция по удалению образования длилась несколько часов. В итоге доброкачественную опухоль успешно удалили. Женщину выписали, однако она находится под присмотром врачей.

Накануне сообщалось, что столичные хирурги впервые в России прооперировали больного раком простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов. В операции участвовали также специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и французские урологи.

В октябре прошла еще одна уникальная операция. Московский врач-онколог Всеволод Матвеев самостоятельно, без участия сосудистых хирургов, удалил тромб у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург. В операции участвовали директор немецкой клиники и его заместитель из клиники урологии и детской урологии университета.

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