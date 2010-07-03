В Подмосковье прооперировали девушку с "синдромом Рапунцель"

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Успешную операцию провели в подмосковных Люберцах для 30-летней девушки с трихофагией (синдромом навязчивого поедания волос). Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Заболевание, от которого пострадала девушка, в быту называется "синдромом Рапунцель". Пациентка более 10 лет ела собственные волосы, что привело к образованию волосяного комка размером 20х15 сантиметров в желудке.

"Девушка ела волосы еще со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока. Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне", – рассказал заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев.

Девушка чувствует себя лучше и готовится к выписке. Для дальнейшей реабилитации ей показано пройти лечение у участкового психиатра по месту жительства.

Ранее врачи больницы в городском округе Мытищи извлекли из бронхов пациентки стоматологический ключ. Процедура заняла не более десяти минут, при этом разрезов не потребовалось.