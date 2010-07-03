Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:57

В Подмосковье прооперировали девушку с "синдромом Рапунцель"

медицина происшествия

Фото: министерство здравоохранения Московской области

Успешную операцию провели в подмосковных Люберцах для 30-летней девушки с трихофагией (синдромом навязчивого поедания волос). Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Заболевание, от которого пострадала девушка, в быту называется "синдромом Рапунцель". Пациентка более 10 лет ела собственные волосы, что привело к образованию волосяного комка размером 20х15 сантиметров в желудке.

"Девушка ела волосы еще со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока. Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне", – рассказал заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев.

Девушка чувствует себя лучше и готовится к выписке. Для дальнейшей реабилитации ей показано пройти лечение у участкового психиатра по месту жительства.

Ранее врачи больницы в городском округе Мытищи извлекли из бронхов пациентки стоматологический ключ. Процедура заняла не более десяти минут, при этом разрезов не потребовалось.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика