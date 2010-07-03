Подмосковные врачи извлекли из бронхов пациентки стоматологический ключ

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Стоматологический ключ извлекли из бронхов пациентки в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

В городскую клиническую больницу Минздрава Московской области поступила 63-летняя женщина. Врачи с помощью видеобронхоскопа под эндотрахеальным наркозом оперативно извлекли из бронха стоматологический ключ.

В ведомстве рассказали, что процедура заняла не более 10 минут. Стоматологический ключ находился в бронхе острым концом вверх, что позволило быстрее извлечь его из организма, уточняют в пресс-службе. Вся операция прошла без единого разреза.

Ранее врачи вытащили из пищевода восьмимесячного ребенка батарейку, которую тот проглотил месяц назад. В отделение торакальной хирургии детской городской клинической больницы святого Владимира он поступил в тяжелом состоянии.

Заведующий отделением торакальной хирургии Дмитрий Хаспеков извлек аккумулятор вместе с семечкой, орехом и маленьким кусочком металла. Сейчас ребенок выписан домой с полностью восстановленным пищеводом, его жизни ничего не угрожает.

