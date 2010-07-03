Врачи в Подмосковье спасли проглотившего ложку пациента

12:57
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли мужчину, который проглотил часть ложки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сам 44-летний пациент рассказал, что столовый прибор проглотил на спор, предварительно завернув его в бумажную салфетку. Мужчина надеялся, что ложка выйдет естественным путем, поэтому за помощью медиков он обратился лишь спустя два дня.
Рентген подтвердил наличие инородного тела в пищеводе пациента. Врачи извлекли предмет под местной анестезией эндоскопическим методом – без единого разреза.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Его уже выписали домой. Отмечается, что врачи провели с пициентом профилактическую беседу о правильном питании и полезных для организма продуктах.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Ранее сообщалось, что врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского удалили из носа пациентки вишневую косточку, которая застряла там 70 лет назад.
Пациентка 80 лет обратилась к медикам с обнаруженным на КТ образованием в полости носа: снимок был сделан в ходе лечения у стоматолога.
Как отмечается, у женщины не было жалоб, но в течение жизни у нее были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, которым она не придавала значения. Хирургическим способом образование извлекли из носа.
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