Врачи в Москве провели уникальную операцию по лечению рака простаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные хирурги впервые в России прооперировали больного раком простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

В операции участвовали также специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и французские урологи. В урологической клинике городской клинической больницы имени Спасокукоцкого врачи выполнили показательные операции у больных c локализованным раком предстательной железы.

Они применяли сфокусированный ультразвук высокой интенсивности с использованием новейшего аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One. Уточняется, что она эффективна, когда опухоль имеет четкую локализацию и занимает ограниченный участок ткани.

По словам главного внештатного специалиста-уролога столичного Депздрава Дмитрия Пушкаря, методика позволяет минимизировать осложнения как во время, так и после хирургического вмешательства. Пациенты при этом восстанавливаются намного быстрее.

В Депздраве добавили, что подобные операции обычно не требуют дополнительного или повторного лечения и выполняются бесплатно для жителей Москвы по полису обязательного медицинского страхования.

В октябре прошла еще одна уникальная операция. Московский врач-онколог Всеволод Матвеев самостоятельно, без участия сосудистых хирургов, удалил тромб у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург. В операции участвовали директор немецкой клиники и его заместитель из клиники урологии и детской урологии университета.

Пациентка смогла сама двигаться уже на следующий день после операции. На здоровье женщина не жаловалась.