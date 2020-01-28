Ростовское Заксобрание сообщило о гибели депутата Андрея Алабушева

Заксобрание Ростовской области сообщило о трагической гибели депутата Андрея Алабушева и его супруги, сообщает ТАСС.

Тела депутата и его жены обнаружили в жилом доме в ростовском Зернограде.

По данным "Интерфакс", супружеская пара была застрелена из неустановленного оружия.

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко". Ему было 64 года. В сентябре 2018 года он был избран депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия".