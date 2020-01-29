В СК назвали мотив убийства ростовского депутата Алабушева

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Депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жену Ольгу убили из личной неприязни, сообщает пресс-служба СК России.

Оперативники в ходе осмотра места происшествия обнаружили тело подозреваемого в убийстве. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления и закрепить доказательственную базу.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина в Ростовскую область направили наиболее опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета и сотрудников Главного следственного управления по СКФО.

Алабушева и его супругу обнаружили мертвыми в Зернограде. По предварительной информации, на телах убитых имеются рубленые раны в области головы. По данным "Интерфакса", супружеская пара была застрелена из неустановленного оружия. Следователи возбудили по факту убийства уголовное дело.

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко". Ему было 64 года. В Заксобрание Ростовской области он был избран в сентябре 2018 года.