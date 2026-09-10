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10 сентября, 06:13

Общество

До 26 градусов тепла ожидается в Москве 10 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 10 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов тепла, по области – от 22 до 27 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 12 градусов, а в Подмосковье – до плюс 10 градусов.

До конца сентября температура воздуха в Московском регионе может достигать 20 градусов. По словам метеоролога Марины Макаровой, рекордные показатели, превышающие 20 градусов, фиксировались даже в первой декаде октября.

Температура в Москве опустится до 19 градусов 11 сентября

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